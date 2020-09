Bolonha-Parma: Bruno Alves com novo teste na Serie A

Bolonha e Parma defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 2.ª jornada do campeonato italiano de futebol (Serie A), num encontro em que as duas formações procurarão alcançar os seus primeiros pontos nesta nova temporada.

Na primeira jornada da prova, o Bolonha perdeu (2-0) na deslocação ao terreno do AC Milan de Rafael Leão, enquanto que a equipa de Bruno Alves perdeu (0-2) na receção ao Nápoles, de Mário Rui.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Bolonha registou uma vitória (FeralpiSalo), dois empates (Torino e Entella) e duas derrotas (Fiorentina e AC Milan), ao passo que o Parma somou três triunfos (Lecce, Carpi e Pro Sesto) e duas derrotas (Empoli e Nápoles).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas formações com ambas a registarem quatro empates. Realce, porém, para um único triunfo do Bolonha nessa mesma sequência de jogos.