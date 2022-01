Bor. Dortmund-Friburgo: duelo da zona superior da Bundesliga

CÓD 155 Bor. Dortmund 1.49 Empate 4.38 Friburgo 5.2

Depois de ter ganho no regresso da Bundesliga, o Borussia Dortmund procura esta sexta-feira dar seguimento ao registo, numa partida da 19.ª jornada do campeonato alemão na qual terá pela frente um Friburgo que tem sido a grande sensação da temporada e que nesta ronda entra em ação na 4.ª posição, bem dentro das posições de Liga dos Campeões.Com 37 pontos, o Borussia Dortmund entra em campo vindo do tal triunfo diante do Eintracht Frankfurt, numa partida na qual se confirmou a tendência para haver pelo menos 3 golos, tal como em nove dos últimos dez encontros.Quanto ao Friburgo, com 30 pontos, leva três partidas sem perder, mas no regresso do campeonato empatou a dois com o Arminia Bielefeld. Por outro lado, em termos de golos o registo também é alto, com apenas um dos últimos seis a não ter pelo menos 3 no total.Em relação ao confronto direto, o Bor. Dortmund marcou sempre nos últimos oito encontros, sendo que em seis deles foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo. Já em cinco dos últimos sete ao intervalo estava na frente. Uma das exceções foi a primeira volta, com vitória do Friburgo por 2-1, num jogo que ao intervalo estava em 1-0.