Bor. Dortmund-RB Leipzig: visitantes vencem consecutivamente há seis jogos

O Borussia Dortmund recebe, esta terça-feira, o RB Leipzig, em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato alemão, naquele que será um dos grandes confrontos da jornada, entre o atual terceiro e o líder da prova, respetivamente.



Os aurinegros posicionam-se, atualmente, na terceira posição da tabela classificativa, com oito triunfos, cinco empates e duas derrotas na competição, obtendo 29 pontos, ao passo que o RB Leipzig é líder do campeonato, com 33 pontos, fruto de dez triunfos, três empates e apenas duas derrotas.



Nos últimos cinco jogos realizados, a turma de Leipzig venceu todos, enquanto que o Borussia Dortmund perdeu um, contra o Bayern Munique, empatou outro, com o Paderborn e venceu três - Hertha Berlim, Düsseldorf e Mainz.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Dortmund no frente a frente com este RB Leipzig, tendo vencido três dos últimos cinco confrontos, enquanto que o RB Leipzig venceu um. Pelo meio, registou-se um empate entre ambos.

CÓD 172 Bor. Dortmund 2.05 Empate 3.43 RB Leipzig 2.8