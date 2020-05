Bor. M'gladbach-Bayer Leverkusen: duelo escaldante em perspetiva na Bundesliga

Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen protagonizam, este sábado, aquele que poderá um dos grandes jogos da jornada 27 da Bundesliga, competição que regressou na última semana após suspensão devido à pandemia de Covid-19.

À entrada para esta jornada, o Borussia Mönchengladbach posiciona-se no 3.º lugar, com 52 pontos, fruto de 16 vitórias, quatro empates e seis derrotas, enquanto que o Bayer Leverkusen é 5.º colocado, com 50 pontos, após somar 15 triunfos, cinco empates e seis derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Borussia Mönchengladbach registou três vitórias (Augsburgo, Colónia e Eintracht Frankfurt), um empate (Hoffenheim) e uma derrota (Borussia Dortmund), ao passo que o Bayer Leverkusen somou quatro triunfos (Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Rangers e Werder Bremen) e um empate (RB Leipzig).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma ligeira superioridade do Borussia Mönchengladbach nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, ao sobressair com três triunfos contra dois do Bayer Leverkusen.