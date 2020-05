Bor. M'gladbach-Bayer Leverkusen: equipas em lugares europeus perspetivam um bom espetáculo

Borussia M'gladbach e Bayer Leverkusen defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 27.ª jornada da Bundesliga em mais uma partida à porta fechada, devido à pandemia de Covid-19, naquela que é a segunda semana de arranque oficial da competição de futebol profisisonal na Alemanha.

À entrada para esta jornada, o Borussia Mönchengladbach posiciona-se no 3.º lugar, com 52 pontos, fruto de 16 vitórias, quatro empates e seis derrotas, enquanto que Bayer Leverkusen é 5.º colocado, com 47 pontos, após somar 14 triunfos, cinco empates e seis desaires.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Bor. M'gladbach registou três triunfos (Augsburgo, Colónia e Eintracht Frankfurt), um empate (Hoffenheim) e uma derrota (Borussia Dortmund), ao passo que o Bayer Leverkusen somou quatro vitórias (Borussia Dortmund, Union Berlin, Augsburgo e Eintracht Frankfurt) e um empate (RB Leipzig).

O Borussia-Park tem sido uma boa 'casa' para o Mönchengladbach. Em 13 jogos disputados, a formação orientada por Marco Rose soma nove triunfos, dois empates e duas derrotas. Por outro lado, o Bayer Leverkusen também não tem estado nada mal fora de portas, com sete triunfos, um empate e quatro derrotas, nos 12 jogos já realizados.



Quanto ao Bayer Leverkusen, entra em campo duas posições abaixo, com menos 2 pontos, isto depois de ter ganho no regresso da Bundesliga, ao golear fora de casa o Werder Bremen por claros 4-1. Moralizados por esse resultado, os farmacêuticos têm agora a chance de alcançar a sua 12.ª partida consecutiva sem perder, numa sequência que dura desde o início de fevereiro e na qual uma das 'vítimas' foi o FC Porto - derrotado e eliminado na Liga Europa.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Borussia Mönchengladbach contra dois do Bayer Leverkusen nos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.