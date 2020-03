Bor. M'gladbach-Bor. Dortmund: luta intensa pelo terceiro lugar da Bundesliga

Duelo de 'Borussias' no campeonato alemão. O Borussia M'gladbach recebe, este sábado, o Borussia Dortmund de Raphaël Guerreiro, em jogo a contar para a 25.ª jornada da prova, num encontro entre duas formações separadas apenas por dois pontos na tabela classificativa.



À entrada para este encontro, o Bor. M'gladbach posiciona-se no 4.º lugar, com 46 pontos, fruto de 14 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, enquanto que o Dortmund é 3.º classificado, com 48, após somar 14 triunfos, seis empates e quatro derrotas na prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Borussia M'gladbach registou três triunfos (Mainz, Düsseldorf e Augsburgo) e dois empates (RB Leipzig e Hoffenheim), ao passo que o Borussia Dortmund somou quatro vitórias (Eintracht Frankfurt, Paris SG, Werder Bremen e Friburgo) e uma derrota (Bayer Leverkusen - equipa que eliminou o FC Porto nos 16 avos-de-final da Liga Europa).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para cinco triunfos da formação aurinegra nos últimos cinco duelos disputados. Uma tendência?

CÓD 150 Bor. M'gladbach 2.88 Empate 3.57 Bor. Dortmund 2.07