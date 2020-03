Bor. M'gladbach-Colónia: forasteiros atravessam série positiva de resultados

Borussia M'gladbach e Colónia defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Bundesliga, num encontro entre duas formações que estão a atravessar momentos distintos na temporada.



À entrada para esta jornada, o Borussia M'gladbach posiciona-se no 5.º lugar, com 46 pontos, fruto de 14 triunfos, quatro empates e seis derrotas, enquanto que o Colónia é 10.º classificado, com 32, tendo somado dez vitórias, dois empates e 12 derrotas até ao momento.



Mas os números totais desta temporada não transparecem o atual momento das equipas. Quem o pode dizer mesmo é o Colónia que leva quatro triunfos nos últimos cinco jogos disputados para a Bundesliga - bateu o Friburgo, o Hertha de Berlim, o Schalke 04 e ainda o Paderborn -, tendo perdido apenas na receção ao Bayern Munique.



Já o Borussia M'gladbach, apesar do tranquilo posicionamento na tabela classificativa, venceu apenas dois dos últimos cinco encontros, ambos fora de portas, diante do Düsseldorf e Wolfsburgo.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Borussia M'gladbach contra apenas um do Colónia, tendo-se registado ainda um empate entre ambas as formações nos últimos cinco duelos que travaram.

