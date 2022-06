Bordéus-Bègles - Racing 92: quartos-de-final do Top-14 em ação

Em jogo dos quartos-de-final do Top-14, Bordéus-Bègles e Racing 92 encontram-se este domingo, numa eliminatória a jogo único na qual o terceiro colocado da fase regular irá encontrar o sexto.



Na fase regular, o Bordéus-Bègles conseguiu totalizar 72 pontos, ao passo que o Racing 92 acabou com 70, o que denota bem o equilíbrio de forças na zona superior da tabela, com os seis primeiros separados por 6 pontos.



Nas contas do confronto direto, esta época já houve dois duelos e cada equipa conseguiu a sua vitória... fora de casa. Primeiro foi o Bordéus-Bègles, por 37-14, e depois foi o Racing 92, por 16-13. Irá a tendência manter-se?

Por Record