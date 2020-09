Bordéus-Lyon: histórico promete golos

Arranca a jornada 3 da Ligue 1, com um embate entre o Bordéus e o Lyon, duas equipas que até ao momento ainda não perderam qualquer partida neste início de temporada. Os da casa, com dois jogos já disputados, ganharam um e empataram outro, ao passo que os visitantes venceram (e golearam) na única partida que disputaram.



Vindo da tal goleada na estreia, por 4-1 perante o Dijon, o Lyon de Anthony Lopes entra moralizado em campo, isto nuam partida na qual, ainda assim, terá como missão travar uma sequência de nove jogos em dez a sofrer golos. Falando em golos, oito dos seus últimos nove duelos tiveram pelo menos 3, sendo que em seis dos últimos 9 houve tentos de ambas as equipas.



Quanto ao Bordéus, não perdeu nenhum dos quatro jogos mais recentes que disputou - dois oficiais e dois particulares -, sendo que em nenhum deles sofreu golos. Um dado que acaba por forçar um outro, que mostra que seis dos últimos oito duelos tiveram menos do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o Lyon não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos com o Bordéus, ainda que vá já em oito jogos seguidos a perder perante este oponente. Ainda assim, do lado oposto está uma estatística bem pior: o Bordéus sofre perante o Lyon há 15 jogos, desde 2012. Irá a tendência manter-se?

CÓD 124 Bordéus 3.77 Empate 3.24 Lyon 1.95