Bordéus-Marselha: arranque da jornada 20 da Ligue 1

CÓD 157 Bordéus 5.36 Empate 4.26 Marselha 1.5

Aí está a partida de arranque da jornada 20 da Ligue 1, com um embate entre duas equipas que ocupam posições distintas na tabela. Com 33 pontos, o Marselha é terceiro, ao passo que o Bordéus, com 17, aparece somente em 17.º.Com menos uma partida disputada do que o seu oponente, o Marselha tem 9 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, numa campanha com 26 golos marcados e 15 sofridos. Já o Bordéus, com 19 jogos, venceu 3, empatou 8 e perdeu 8, contando até ao momento com 30 golos marcados e 43 sofridos - são mesmo a pior defesa.Em termos de confronto direto, o Marselha leva seis jogos seguidos sem perder diante do Bordéus, sendo que os dois mais recentes até acabaram em empate: 2-2 já esta época e 0-0 na passada. Em ambas as partidas os marselheses acabaram em inferioridade numérica.