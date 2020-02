Bordéus-Marselha: Paulo Sousa em duelo com André Villas-Boas

O Bordéus, de Paulo Sousa, recebe este domingo o Marselha, de André Villas-Boas, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Ligue 1, num encontro que colocará frente a frente dois treinadores portugueses.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Bordéus registou três derrotas (Rennes, Lyon e Pau) e duas vitórias (Le Mans e Nantes), ao passo que o Marselha somou quatro triunfos (Trelissac, Rennes, Granville e Estrasburgo) e um empate (Angers).



À entrada desta jornada, o Marselha encontra-se na 2.ª posição da tabela classificativa do campeonato francês, com 42 pontos, fruto de 12 vitórias, seis empates e três derrotas ao longo desta temporada, enquanto que o Bordéus é 10.º classificado, com 29, resultado de oito triunfos, cinco empates e oito derrotas na prova.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para quatro vitórias do Marselha contra apenas uma do Bordéus.

CÓD 161 Bordéus 3.22 Empate 3.01 Marselha 2.14