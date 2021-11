Bordéus-PSG: visitantes confortáveis no topo

Líder da Ligue 1, com 31 pontos, mais 8 do que o segundo colocado Nice, o Paris SG visita este sábado o reduto do Bordéus, num duelo da 13.ª jornada do campeonato francês no qual a equipa da capital entra claramente com o favoritismo do seu lado.



Vindo de um empate a meio da semana diante do RB Leizpig, o Paris SG venceu três dos últimos cinco encontros que disputou em todas as competições, tendo o interessante registo de ter marcado em nove dos últimos dez jogos. Olhando precisamente aos golos, em quatro dos últimos cinco jogos do PSG viram-se pelo menos 3 no total e ambas as equipas marcaram.



Quanto ao Bordéus, 16.º com 12 pontos apenas, vem da sua segunda vitória da temporada, num jogo no qual não se livrou, ainda assim, de ter ampliado para 16 o número de jogos seguidos a sofrer golos. Curiosamente, apesar desse registo, o Bordéus também marca habitualmente - apenas falhou em dois dos últimos dez duelos que disputou.



Quanto ao confronto direto, o Bordéus já leva 20 (!) jogos seguidos a sofrer perante este Paris SG, uma equipa perante a qual não venceu em nenhum dos últimos 13 duelos diretos. Em oito dos últimos dez, refira-se, o PSG foi a primeira formação a marcar. Olhando à época passada, houve um empate a dois em Paris e um triunfo por 1-0 dos parisienses.

CÓD 196 Bordéus 7.25 Empate 5.2 PSG 1.31