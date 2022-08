Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen: jogo grande na abertura da Bundesliga

CÓD 144 Bor. Dortmund 2.06 Empate 3.89 B. Leverkusen 2.97

Em jogo da primeira jornada da Bundesliga, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen encontram-se este sábado no Signal Iduna Park, numa partida que promete entre duas equipas com ambições claras de ficar nas posições superiores da tabela classificativa.O da casa, agora sem o norueguês Erling Haaland e também privado do seu substituto, o costa-marfinense Sébastien Haller - Niklas Süle e Felix Passlack também são baixas -, chegam a este encontro vindos de uma vitória no primeiro jogo oficial, com o triunfo por 3-0 na Taça diante do Munique 1860. Na pré-temporada, em seis jogos, o Borussia venceu três (os primeiros), perdeu dois e empatou um.Quanto ao Bayer Leverkusen - neste jogo sem Florian Wirtz e Timothy Fosu-Mensah -, entra em campo depois de uma pré-temporada até positiva, com duas vitóras, um empate e uma derrota, mas no primeiro jogo oficial, na Taça da Alemanha, acabou batido com enorme surpresa pelo modesto Elversberg.Em termos de confronto direto, nota para o registo habitual de golos elevado, já que os nove últimos duelos tiveram 3 ou mais golos, sendo que nos últimos cinco ambas as equipas marcaram. Falar em marcar, note-se que o Borussia faz pelo menos um golo ao Bayer há onze partidas.