Borussia Dortmund-Bayern Munique: cimeira de líderes na Bundesliga

CÓD 191 Bor. Dortmund 3.53 Empate 4.17 Bayern Munique 1.76

Cimeira de líderes na Bundesliga, com o segundo colocado Borussia Dortmund a receber a visita do Bayern Munique, numa partida que colocará frente a frente duas equipas separadas por apenas 1 ponto. Quer isto dizer que, se os de Dortmund ganharem subirão para o topo, ao passo que no caso de triunfo bávaro a sua liderança será reforçada para 4 pontos.Com 31 pontos na tabela, o Bayern tem 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, tendo até ao momento marcado 42 golos e sofrido 13. A turma bávara vem de dois triunfos seguidos, um deles para Champions, sendo que no plano estatístico há a destacar dois dados: em nove dos últimos dez jogos disputados houve pelo menos 3 golos e ainda o facto de em cinco dos últimos ambas as equipas terem marcado golo.Quanto ao Borussia, com 30 pontos conseguidos com 10 vitórias e 3 derrotas, vem de um triunfo que serviu para 'apagar' a derrota diante do Sporting, chegando a este jogo numa sequência de cinco jogos nos quais marcou e sofreu sempre e onde o marcador contou sempre com pelo menos 3 golos.Em relação oa confronto direto, a tendência é também de golos, com pelos menos 3 em cinco dos últimos seis e com ambas as equipas a faturar em quatro dos últimos cinco. O Bayern leva seis jogos seguidos a ganhar, sendo que esta época já ganhou um deles, ao vencer a Supertaça por 3-1. Irá a história repetir-se?