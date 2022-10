Borussia Dortmund-Bayern Munique: dia de jogo grande na Bundesliga

CÓD 193 Bor. Dortmund 4,2 Empate 4,4 Bayern Munique 1,63

Dia de jogo grande na Bundesliga, com Borussia Dortmund e Bayern Munique a encontrarem-se na tarde deste sábado no Signal Iduna Park numa partida da 9.ª jornada que colocará frente a frente o 3.º e o 4.º colocados, ambos com 15 pontos.A atuar em casa, o Borussia Dortmund vem de uma goleada em casa do Sevilha por 4-1, mas na ronda passada perdeu em Colónia por 3-2. Em termos individuais, a equipa de Raphael Guerreiro não contará com as contribuições de Mahmoud Dahoud, Mateu Morey, Giovanni Reyna, Jamie Bynoe-Gittens e Sébastien Haller. Note-se que o Borussia foi ap rimeira equipa a marcar em oito dos últimos nove jogos que disputou e ainda o registo de terem existido 3 ou mais golos em cinco dos mais recentes seis duelos.Quanto ao Bayern Munique, vem de duas goleadas claras, diante de Bayer Leverkusen e Viktoria Plzen, dois duelos nos quais marcou 9 golos e não sofreu. A turma bávara neste jogo não contará com Lucas Hernández, Bouna Sarr e, provavelmente, Kingsley Coman.Em termos de confronto direto, o registo não podia ser mais claro: o Bayern Munique venceu nos últimos oito jogos, incluindo três jogos na época passada, nos quais marcou sempre 3 golos: venceu por 3-1 em duas ocasiões e na outra por 3-2. Irá a tendência dos 3 manter-se?