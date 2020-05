Borussia Dortmund-Bayern Munique: jogo grande para abrir a jornada

Eternos rivais do futebol alemão, Borussia Dortmund e Bayern Munique encontram-se esta terça-feira na abertura da jornada 28 da Bundesliga, numa partida que colocará a frente a frente os maiores candidatos à conquista do título germânico.



Vindo de uma moralizadora vitória diante do Eintracht Frankfurt, por 5-2, o Bayern Munique chega a este jogo numa sequência de sete triunfos consecutivos e de doze jogos sem perder. Por outro lado, já lá vão sete jogos a marcar em primeiro lugar. Quanto ao Borussia, vem de duas vitórias neste retorno, ambas sem sofrer golos, em dois resultados nos quais Raphael Guerreiro foi figura, ao marcar três dos seis golos marcados pela sua equipa.



Por outro lado, olhando ao confronto direto, de notar que nove dos últimos dez jogos entre estas duas equipas tiveram três ou mais golos, havendo a particularidade de o Bayern em seis dos últimos sete duelos ter sido a primeira equipa a marcar e também aquela que chegou ao intervalo na frente do marcador. De notar, por fim, que este será o terceiro jogo da temporada entre estas duas equipas, havendo por agora uma vitória para cada lado: como será o tira-teimas?

CÓD 107 Bor. Dortmund 3.52 Empate 3.99 Bayern Munique 1.81