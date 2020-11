Borussia Dortmund-Bayern Munique: líderes da Bundesliga travam forças

O Signal Iduna Park prepara-se para receber, este sábado, o encontro da jornada 7 da Bundesliga, com o Borussia Dortmund a abrir as portas do seu estádio para receber o campeão em título Bayern Munique.

À entrada para esta ronda, os aurinegros - que contam com o português Raphaël Guerreiro no elenco - posicionam-se no 2.º lugar da tabela classificiatica, com 15 pontos, fruto de cinco vitórias e uma derrota, o mesmo registo que o Bayern Munique que se encontra na liderança (partilhada) da prova devido à diferença entre golos marcados e sofridos até ao momento na competição. Os bávaros seguem a toda à velocidade neste arranque de temporada e contam já com 24 golos marcados e 9 sofridos, enquanto que o Dortmund soma 13 tentos marcados e apenas 2 (!) sofridos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, o Borussia Dortmund registou quatro vitórias (Schalke 04, Zenit São Petersburgo, Arminia Bielefeld e Club Brugge) e uma derrota (Lazio), ao passo que o Bayern Munique somou cinco triunfos (Atlético Madrid, Eintracht Frankfurt, Lokomotiv Moscovo, Colónia e Salzburgo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a vantagem bávara, uma vez que soma quatro vitórias nos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas.