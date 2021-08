Borussia Dortmund-Bayern Munique: Supertaça alemã em discussão

Aí está a discussão do primeiro título da época na Alemanha, com o Borussia Dortmund a defrontar o Bayern Munique pela disputa da Supertaça alemã. Será um duelo entre o vencedor da Taça e o crónico campeão germânico, num duelo que já é um clássico a cada temporada. Na época passada, por exemplo, foram os bávaros a ganhar, ao vencer por 3-2.



E essa é logo uma nota a dar desde já: golos! Apenas dois dos últimos dez embates diretos não tiveram mais do que 3 golos no total, sendo que nos últimos cinco o Borussia Dortmund sofreu sempre pelo menos um. Nessa mão cheia de jogos foi sempre o Bayern a ganhar.



Olhando ao que já foi jogado esta época, contando a pré-temporada, note-se que o registo é algo negativo para o Bayern Munique, já que a equipa de Julian Nagelsmann não vence há cinco jogos e nos últimos sete sofreu sempre. Para mais, neste duelo os bávaros não contarão com Hernandez, Pavard e Roca, tendo em dúvida Tolisso.



Quanto ao Borussia, tem muito mais dores de cabeça (Brandt, Coulibaly, Guerreiro, Hazard, Hummels, Meunier, Morey, Schmelzer, Wolf e Zagadou), mas está num momento inverso, já que leva três jogos seguidos a ganhar, incluindo uma goleada ao Eintracht Frankfurt no arranque da época, por 5-2.