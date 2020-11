Borussia Dortmund-Club Brugge: Raphael Guerreiro em ação

Três semanas depois de ter ganho na Bélgica, o Borussia Dortmund volta esta terça-feira a defrontar o Club Brugge, agora numa partida caseira na qual tentará um resultado positivo que permita deixar bem encaminhado o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.



Atualmente em primeiro no Grupo, com 6 pontos, o conjunto germânico chega a este jogo moralizado pela vitória que conseguiu no fim de semana, num jogo em que Erling Haaland foi a principal estrela, com quatro dos cinco golos apontados diante do Hertha Berlim (5-2). Um jogo que confirmou a tendência para termos mais do que 3 golos nas partidas do Borussia (foi assim em cinco dos últimos sete embates).



Quanto ao Club Brugge, com 4 pontos no seu registo, procurará vingar a derrota caseira que sofreu ante este Borussia, se possível utilizando a receita do jogo com a Lazio, onde conseguiu travar de forma surpreendente os italianos (1-1). Uma partida onde, refira-se, se confirmou também uma tendência no que a golos diz respeito, com ambas a equipas: foi assim em seis dos últimos oito encontros.



Em relação a ausências, apesar de algumas baixas, a verdade é que alemães e belgas estão em situações bem melhores do que grande parte das equipas desta Champions: o Borussia tem como ausentes Marcel Schmelzer e Dan-Axel Zagadou, ao passo que o Club Brugge não contará com Federico Ricca, Matej Mitrovic e Eduard Sobol.

CÓD 111 Bor. Dortmund 1.24 Empate 5.69 Club Brugge 9.31