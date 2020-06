Borussia Dortmund-Hertha Berlim: equipa de Guerreiro favorita à conquista dos três pontos

a contar para a 30.ª jornada da Bundesliga, num encontro que irá disputar-se à porta fechada - devido ao surto de Covid-19 -, no Signal Iduna Park.

À entrada desta ronda, o Borussia Dortmund posiciona-se no 2.º lugar, com 60 pontos - menos sete que o líder Bayern Munique -, fruto de 18 vitórias, seis empates e cinco derrotas, enquanto que o Hertha Berlin é 9.º classificado, com 38 pontos, após somar dez triunfos, oito empates e onze derrotas.

Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato alemão, o Borussia Dortmund registou quatro vitórias (Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Wolfsburgo e Paderborn) e uma derrota (Bayern Munique), ao passo que o Hertha Berlin somou três triunfos (Hoffenheim, Union Berlin e Augsburgo) e dois empates (Werder Bremen e Red Bull Leipzig).

Relativamente ao confronto direto entre as duas equipas, destaque para a superioridade do Borussia Dortmund com três triunfos contra nenhum do Hertha Berlim nos últimos cinco duelos entre as duas formações. Pelo meio, registaram-se, ainda, dois empates (1-1 e 2-2).