Borussia Dortmund-Lazio: com o apuramento na mira

Equipas colocadas nos primeiros lugadres do Grupo F da Champions, Borussia Dortmund e Lazio encontram-se esta quarta-feira em solo alemão, numa partida da qual poderá sair pelo menos um apurado para os oitavos-de-final da prova. Bastará para tal que haja um triunfo, havendo a particularidade de até um empate poderá servir para ambas as equipas fecharem as contas, mas isto apenas caso o Zenit vença no outro jogo diante do Club Brugge.



Esquecendo essas contas do apuramento, olhemos aos dados estatísticos de ambas as formações, que têm alguns números a destacar. Por exemplo o facto de a Lazio, uma equipa que neste jogo não terá Senad Lulic, Vedat Muriqi e Silvio Proto, ter marcado e sofrido em oito dos últimos nove encontros.



Quanto ao Borussia Dortmund, uma equipa que vem de uma derrota diante do Colónia - um resultado negativo que a Lazio também teve no fim de semana diante da Udinese -, foi a primeira equipa a marcar em seis dos mais recentes oito encontros. Por outro lado, houve sempre pelo menos 3 golos nos seus últimos cinco encontros.



Em relação a jogadores, note-se que os alemães têm Marcel Schmelzer, Dan-Axel Zagadou e Reinier como baixas certas, ao passo que Raphael Guerreiro, Thomas Meunier e Nico Schulz são dúvidas.



Note-se, por fim, que o jogo da primeira volta, disputado há mês e meio, a Lazio venceu por 3-1 em solo italiano. Haverá vingança?

CÓD 111 Bor. Dortmund 1.57 Empate 4.03 Lázio 4.39