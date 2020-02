Borussia Dortmund-Paris SG: aí está o regresso da Champions

Aí está o regresso da Liga dos Campeões! Depois de um período de pausa de dois meses, a prova mais importante da UEFA está de volta e logo com dois jogos que prometem emoções de princípio a fim. Um deles é o que colocará frente a frente o Borussia Dortmund e o PSG, equipas que na fase de grupos assinaram campanhas extremamente positivas.



Os alemães, segundos no Grupo F, chegarm a esta fase com 10 pontos num grupo no qual estavam Barcelona e Inter Milão, ao passo que os franceses venceram o Grupo A sem sofrerem qualquer derrota.



Terceiros colocados na Bundesliga, e com um início de ano repleto de golos (no total marcaram já 24 golos em seis partidas), os alemães chegam a este encontro vindos de uma goleada por 4-0 sobre o Eintracht Frankfurt, isto numa partida na qual contarão com a contribuição do 'menino' Haaland.



Quanto ao Paris SG, vem já de uma série de três meses consecutivos sem perder, numa longa sequência de 23 partidas nas quais alcançou 20 vitórias e apenas 3 empates. O último deles foi precisamente no sábado, num jogo louco diante do Amiens (4-4).



De notar que esta será a terceira partida da história entre estas duas equipas, sendo que nas anteriores se registaram dois empates. À terceira haverá vencedor?