Borussia Dortmund-RB Leipzig: duelo de topo na Bundesliga

CÓD 158 Bor. Dortmund 2.33 Empate 3.57 RB Leipzig 2.63

Dia de jogo grande na Bundesliga, com um duelo entre Borussia Dortmund e RB Leipzig, duas equipas que entram na 28.ª jornada na 2.ª e 4.ª posições, respetivamente. Em melhor situação, o Dortmund tem 57 pontos e está a 6 do líder, ao passo que os visitantes têm 45 e estão a 3 do terceiro lugar.Neste jogo sem Thomas Meunier, Felix Passlack, Nico Schulz, Steffen Tigges e Mateu Morey - mas também com Giovanni Reyna, Erling Haaland e Marcel Schmelzer em dúvida -, o Borussia Dortmund procura nesta partida ampliar para sete o número de jogos seguidos sem perder na Bundesliga - essa série tem quatro vitórias e dois empates. Contando todas as provas, o Dortmund foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos que disputou, sendo que em apenas dois deles houve pelo menos 3 golos.Quanto ao RB Leipzig, terá André Silva como referência ofensiva, mas não poderá contar com Yussuf Poulsen. Péter Gulácsi e Lukas Klostermann estão em dúvida, isto num jogo onde os de Leipzig procuram também a sétima partida seguida sem perder na Bundesliga - têm igualmente quatro vitórias e dois empates no registo. Contando todas as provas, os de Leipzig não perderam nenhum dos últimos nove jogos.Em termos de confronto direto, nota especial para os golos, com apenas um dos últimos seis jogos a ter menos do que 3 no total e ambas as equipas a marcar. Nesse âmbito, note-se que o RB Leipzig sofreu sempre pelo menos um golo nos onze últimos duelos com a equipa de Dortmund.