Borussia Dortmund-Schalke 04: dérbi no regresso da Bundesliga

Que melhor jogo poderiam desejar os fãs do futebol para o regresso da Bundesliga do que um dérbi entre Borussia Dortmund e Schalke 04? Será esse o prato forte do primeiro dia do resto da vida do campeonato alemão, com um duelo de eternos rivais para abrir a jornada 26 naquele que é o primeiro campeonato de topo europeu a voltar a ter ação após a paragem devido ao coronavírus.



Sem o apoio da sua enorme falange de apoio, o Borussia Dortmund contará apenas com a vantagem de conhecer como ninguém os quatro cantos do seu próprio reduto, até porque o registo recente de confrontos com os de Gelsenkirchen é tudo menos famoso, com apenas uma vitória desde 2015, num total de sete duelos - cinco empates e duas derrotas.



Numa situação totalmente desconhecida, já que ambas as equipas pararam durante dois meses, a verdade é que antes da paragem o Borussia vinha num excelente momento, com cinco vitórias na última meia dúzia de encontros, ainda que no duelo mais recente tenha sofrido uma dolorosa derrota ante o Paris SG, que ditou o adeus à Liga dos Campeões.



Quanto ao Schalke 04, vinha numa fase totalmente inversa, com seis jogos consecutivos sem vencer, que provocaram uma queda ao sexto posto e cada vez mais longe dos postos europeus - tem de momento 37 pontos, já a 10 do Bayer Leverkusen.



A finalizar, de olho nas estatísticas, há a apontar alguns dados: o Borussia Dortmund venceu as duas partes dos seus últimos quatro encontros caseiros, tendo em três deles mantido a baliza a zeros. Quanto ao Schalke 04, em sentido inverso não marcou em nenhum dos seus mais recentes quatro jogos fora de casa.



