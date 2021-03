Borussia Dortmund-Sevilha: alemães procuram confirmar vantagem

Depois de ter ganho por 3-2 em Espanha, o Borussia Dortmund recebe esta terça-feira a visita do Sevilha, numa partida da segunda mão dos 'oitavos' da Champions na qual sabe que até pode perder por 1-0 ou 2-1 e, mesmo assim, seguir em frente.



Será com essa almofada motivacional que os alemães entrarão em campo, num jogo no qual procurarão voltar aos triunfos depois da derrota diante do Bayern Munique no fim de semana, num jogo onde começaram a ganhar e acabaram derrotados por 4-2. Nesse duelo, refira-se, a turma de Haaland e companhia viu travada uma série de quatro vitórias seguidas, que tinha sido curiosamente iniciada diante deste mesmo Sevilha.



Por outro lado, note-se que os jogos do Borussia têm sido ricos em golos, já que nove dos últimos dez contaram com pelo menos 3 no marcador. Ainda falando nos golos, os alemães foram a primeira equipa a marcar em cinco dos mais recentes seis duelos que disputaram. Dados que dão motivação aos alemães, num jogo no qual terão baixas de peso, como as de Axel Witsel, Jadon Sancho e Raphael Guerreiro.



Já os andaluzes, apenas privados de Aleix Vidal, estão provavelmente na sua pior fase da temporada, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos - três delas consecutivas. Por isso, para lá de tentarem manter-se na Champions, os espanhóis tentarão também dar uma sapatada numa crise que está a deixar Lopetegui e companhia à beira de um ataque de nervos.

CÓD 102 Bor. Dortmund 2.13 Empate 3.52 Sevilha 3.01