Borussia Dortmund-Sporting: leão procura esquecer goleada no arranque

Vindo de uma inesperada e dolorosa goleada caseira aos pés do Ajax, o Sporting procura esta terça-feira entrar nos eixos nesta Liga dos Campeões, tendo pela frente um adversário que será tudo menos fácil. É que do lado oposto estará um Borussia Dortmund habituado a estas andanças e que nesta partida terá do seu lado a famosa 'muralha amarela'.



Ainda assim, há que notar que a equipa de Marco Rose vem de uma derrota diante do Borussia Monchengladbach e neste encontro tem duas baixas (Mateu Morey e Giovanni Reyna) e uma enorme lista de possíveis ausentes - Dan-Axel Zagadou, Marco Reus, Julian Brandt, Erling Haaland, Marcel Schmelzer, Mats Hummels, Manuel Akanji, Axel Witsel e Raphael Guerreiro.



Os alemães, refira-se, sofrem golos há oito encontros, sendo que apenas um dos últimos dez não teve um total de tentos superior a 3. Em sete dos últimos oito ambas as equipas marcaram.



Quanto ao Sporting, que neste jogo não contará com Pote e Gonçalo Inácio, já voltará a ter a voz de comando de Coates, algo que poderá ser importante para segurar o sempre forte ímpeto dos alemães. No fim de semana a turma leonina venceu em casa o Marítimo por 1-0, mantendo o registo sem derrotas no plano interno, com seis vitórias e dois empates.



Olhando a estatísticas, curiosamente há um dado inverso: se no caso do Borussia o habitual é termos muitos golos, no Sporting apenas um dos últimos seis teve mais do que 3 - precisamente a primeira jornada desta Champions, por 5-1 diante do Ajax.



Por fim, de notar que este será o terceiro jogo entre estas duas equipas, com duas vitórias alemãs até ao momento: 2-1 em Alvalade e 1-0 na Alemanha.

