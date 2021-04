Borussia Dortmund-Union Berlin: Bundesliga entra na reta final

Encontro entre duas equipas que inesperadamente estão separadas por poucos pontos a apenas cinco jornadas do final da Bundesliga. Quinto colocado à partida da 30.ª ronda, o Borussia Dortmund entra em campo com 49 pontos, ao passo que o Union Berlim, oitavo, tem 43.



Campeão dos empates nesta Bundesliga (13!), o Union Berlim perdeu apenas um dos últimos nove encontros que disputou, sendo que nessa sequência venceu três e empatou... cinco. Quanto ao Borussia, é uma das equipas de topo com mais derrotas (10) e curiosamente a que tem menos empates (4).



Passando a estatísticas de golos e afins, note-se que os últimos seis jogos de ambas as equipas tiveram golos dos dois conjuntos, sendo que no caso do Dortmund tiveram também sempre pelo menos 3 golos. Em quatro desses duelos o Borussia foi a primeira equipa a sofrer.



Quanto ao confronto direto, destaca-se a estatística que mostra que o Union Berlim leva seis jogos seguidos a sofrer diante do Borussia Dortmund - em todos eles registaram-se pelo menos 3 golos -, sendo que conseguiu marcar em cinco desses duelos. Nessa meia dúzia de encontros note-se que o Borussia venceu quatro e perdeu dois, o mais recente dos quais em dezembro.

CÓD 195 Bor. Dortmund 1.52 Empate 4.19 FC Union Berlin 5.26