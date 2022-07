Borussia Dortmund-Valencia: alemães de pontaria afinada

CÓD 122 Bor. Dortmund 1.81 Empate 3.35 Valência 3.45

Em estágio na Áustria, Borussia Dortmund e Valencia encontram-se esta segunda-feira no Stadion Schnabelholz, em Schnabelholz, num duelo de preparação que para os espanhóis significará o arranque das hostilidades no que a jogos particulares diz respeito.Já para o Borussia Dortmund, será a quarta partida, depois de ter vencido as três primeiras, com 10 golos marcados e 1 sofrido. No duelo mais recente, diante do Verl, ganhou por 5-0, marcando logo aí metade desses golos.Sendo um jogo de preparação, é sempre uma incógnita em termos de dados estatísticos a realçar, mas o mercado dos golos pode ser algo a ter em conta, especialmente pela força ofensiva que os alemães têm demonstrado. Ainda para mais diante de uma equipa espanhola que ainda está a iniciar a sua atividade.