Borussia M'gladbach-Arminia Bielefeld: olhos postos na vitória

Encontro da 4.ª jornada da Bundesliga, com um embate entre duas formações que neste arranque de temporada ainda não conseguiram vencer.



O Borussia M'gladbach, que atua em casa, é a equipa em pior situação, já que conseguiu apenas um ponto em três partidas, tendo até ao momento dois golos marcados e sete sofridos. Falando em golos, note-se que o Borussia sofreu em todos os jogos que disputou esta temporada, ainda que tenha marcado em dois deles - em cinco dos últimos sete foi a primeira equipa a fazê-lo, contando duelos de pré-temporada.



Já o Arminia Bielefeld, também não venceu, mas a verdade é que também não perdeu - tem três empates -, tendo até ao momento dois golos marcados e dois sofridos. Note-se, por outro lado, que o Arminia Bielefeld marcou em cinco dos últimos seis encontros, sendo que apenas um dos últimos cinco teve mais do que 3 - 6-3 na Taça, diante do Bayreuth.



A nível de confronto direto, destaque para o facto do Borussia M'gladbach ter vencido os últimos quatro duelos e de ter marcado nos últimos 13 encontros. Na época passada, em dois jogos, o Arminia Bielefeld perdeu ambos, não conseguindo marcar nenhum golo: 0-5 e 0-1.

CÓD 126 Bor. M'gladbach 1.47 Empate 4.4 Arm. Bielefeld 6