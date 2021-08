Borussia M'gladbach-Bayern Munique: bávaros preparados para o pós-Hansi?

Borussia Mönchengladbach e Bayern Munique defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 19h30, em jogo a contar para a primeira jornada do campeonato alemão de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram muito desfalcadas neste arranque de campeonato.

Para esta partida, a formação da casa não poderá contar com os lesionados Bensebaini, Doucouré, Embolo e Kone. Já os bávaros não irão utilizar Lucas Hernandez, Pavard, Roca e Tolisso.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições (oficiais ou não oficiais) em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Borussia Mönchengladbach registou quatro vitórias (Metz, Bayern Munique, Groningen e Kaiserslautern) e uma derrota (Paderborn), ao passo que o Bayern Munique somou um triunfo (Augsburgo), um empate (Ajax) e três desaires (Colónia, Borussia Mönchengladbach e Nápoles).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Borussia Mönchengladbach, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Bayern Munique a levar a melhor nos dois restantes embates.