Borussia M'gladbach-Colónia: anfitriões em grande forma

A viver uma fase bastante positiva, com oito jogos seguidos sem perder, o Borussia M'gladbach recebe este sábado a visita do Colónia, numa partida da 20.ª jornada da Bundesliga na qual terá a possibilidade de confirmar o seu bom momento e, aliado a resultados dos mais diretos rivais, saltar até para a zona de Liga dos Campeões.



Praticamente na máxima força, o Borussia entra neste jogo com alguns dados que motivam do seu lado, como por exemplo o facto de terem ganho os últimos três jogos caseiros que disputaram. Por outro lado, nesses mesmo três jogos há a curiosidade de ao intervalo se terem registado empates.



Quanto ao Colónia, neste jogo sem Sebastian Andersson, Florian Kainz e Anthony Modeste, vai em quatro jogos seguidos a sofrer golos e na última dezena de partidas ganhou apenas por três vezes. Na verdade, o Colónia, 14.º da Bundesliga, com 18 pontos, tem feito uma época de altos e baixos.



A piorar as ambições do conjunto visitante há o aspeto do confronto direto, que mostra seis vitórias nos últimos sete duelos entre estas duas equipas. Já nos últimos oito duelos o Colónia sofreu sempre golos. Por fim, note-se que estas equipas já se defrontaram esta época, com um triunfo do Borussia por 3-1 em Colónia. Como será desta vez?