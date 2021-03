Borussia M'gladbach-Dortmund: dérbi nos quartos-de-final da Taça da Alemanha

Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça da Alemanha, num encontro em que ambas as equipas se apresentarão com algumas ausências por lesão.

Do lado anfitrião, Jantschke e Lainer são as ausências por lesão, enquanto que os aurinegros não poderão contar com o contributo de Axel Witsel, Schmelzer e Akanji, também lesionados.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Borussia Mönchengladbach registou um empate (Wolfsburgo) e quatro derrotas (Colónia, Mainz, Manchester City e RB Leipzig), ao passo que o Borussia Dortmund somou três vitórias (Sevilha, Schalke 04 e Arminia Bielefeld), um empate (Hoffenheim) e uma derrota (Friburgo).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Borussia Dortmund, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Borussia Mönchengladbach a vencer o restante embate.