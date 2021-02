Borussia M'gladbach-Manchester City: citizens procurão manter bom momento

Equipa em melhor forma na Europa, com 25 jogos seguidos sem perder e 18 vitórias consecutivas, o Manchester City tentará esta quarta-feira ampliar a sua fase positiva, numa partida na qual terá pela frente em Budapeste (na Puskas Arena) um Borussia M'gladbach que, apesar de estar a viver um momento menos bom plano interno, promete causar dificuldades.



Vindo da tal super série de resultados, o City tem outras estatísticas positivas do seu lado, como por exemplo o facto de ter sido a primeira equipa a marcar nos últimos oito jogos que disputou, sendo que em seis deles foi também a equipa que chegou ao descanso na frente. Para mais, ao contrário de outras semanas, Pep Guardiola contará praticamente com todo o plantel, sendo até possível que o técnico rode ligeiramente a equipa.



Quanto ao Borussia, vem de quatro jogos seguidos sem ganhar na Bundesliga, um registo que valeu uma enorme queda na tabela, agora para o oitavo posto, com 33 pontos, já a 9 da zona da Liga dos Campeões. Nesta sequência, o Borussia apenas por uma vez ficou em branco, mas a verdade é que sofreu sempre, sendo que em quatro dos últimos cinco jogos foi mesmo a primeira equipa a encaixar golos.



Por fim, note-se que este será o quinto duelo entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem clara do City, com três vitórias e um empate. No total, os ingleses marcaram 11 golos e apenas sofreram 4. Como será desta vez?

CÓD 103 Bor. M'gladbach 8.6 Empate 5.33 Manchester City 1.28