Borussia M'gladbach-RB Leipzig: equipa de André Silva procura reencontrar caminho das vitórias

CÓD 193 Bor. M'gladbach 2.9 Empate 3.55 RB Leipzig 2.2

Duelo de equipas a realizar inícios de temporada algo discretos, com Borussia M'gladbach e RB Leipzig a encontrarem-se na tarde de sábado no Borussia-Park. Em oitavo, o conjunto da casa tem 9 pontos, mais 1 ponto do que o Leipzig, que está na 10.ª posição.Neste jogo privado de Florian Neuhaus e Ko Itakura, mas com Nico Elvedi e Alassane Plea em dúvida, o Borussia chega a este jogo vindo de três jogos seguidos sem ganhar, sendo que dos últimos cinco apenas um teve 3 ou mais golos no total.Quanto ao Leipzig, vem de uma derrota diante do Real Madrid a meio da semana, sendo que nos últimos quatro encontros perdeu três e venceu apenas um - um triunfo claro sobre o Borussia Dortmund por 3-0. Os visitantes, refira-se, estarão neste jogo sem Konrad Laimer, Lukas Klostermann e Dani Olmo.No capítulo histórico, o registo tem sido mais ou menos equilibrado, destacando-se o facto de em seis dos últimos sete jogos ter havido pelo menos 3 golos no total final e golos de ambas as equipas.