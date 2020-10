Borussia M'gladbach-RB Leipzig: na ressaca europeia

Líder da Bundesliga, mas vindo de uma goleada sofrida no plano europeu, o RB Leipzig visita este sábado o reduto do Borussia M'gladbach, uma equipa que a meio da semana também jogou na Champions e que, apesar de não ter ganho, saiu claramente fortalecida desse encontro.



Tudo porque conseguiu travar e colocar em sentido o Real Madrid, chegando mesmo a estar em boa posição para vencer. Acabaria, ainda assim, por deixar escapar uma vantagem de 2-0 para empatar a dois golos. Um desfecho que deixará algum amargo de boca, mas que ainda assim permitiu ao Borussia registar o seu sexto jogo consecutivo sem perder. O problema foi que, apesar de não ter perdido nenhum desses seis encontros, os de M'gladbach levam já sete jogos seguidos a sofrer, o que denota uma certa fragilidade defensiva, ainda que, curiosamente, também seja uma formação que dispara de forma brutal, como se pode ver pelos 14 golos marcados nesse período ou pelo facto de ter sido a primeira equipa a marcar em seis deles.



Quanto ao RB Leipzig, vinha de uma sequência perfeita de sete jogos sem perder, com seis vitórias e um empate, até que a meio da semana foi goleado em Manchester pelo United, numa partida na qual, tal como no caso do Borussia o grande problema foram os minutos finais, com quatro golos sofridos na última meia hora.



Voltando atenções agora ao confronto direto, aí a vantagem é clara do RB Leipzig, com oito jogos seguidos sem perder e sempre a marcar a este adversário. Em sete deles foi mesmo a primeira equipa a marcar e em seis deles chegou ao descanso na frente.



Ainda no confronto direto, continuando nos golos, em cinco dos últimos sete jogos viram-se pelo menos 3 golos, sendo que em seis dos últimos oito houve golos de ambas equipas.

CÓD 185 Bor. M'gladbach 2.88 Empate 3.49 RB Leipzig 2.21