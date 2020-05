Borussia M'gladbach-Union Berlin: voltar a vencer

Vindos de resultados menos positivos, Borussia M'gladbach e Union Berlin tentam este domingo retomar o rumo dos triunfos na Bundesliga, com um duelo da 29.ª jornada que colocará frente a frente o 4.º e o 13.º, respetivamente.



Mais bem colocado, o Borussia M'gladbach entra em campo com 53 pontos, e numa posição de Liga dos Campeões, mas surge numa fase de dois jogos seguidos sem vencer, com uma derrota e um empate. Resultados negativos que impediram a subida ao segundo posto, já que as equipas colocadas acima na tabela também tropeçaram. Por outro lado, de notar que em oito dos nove duelos mais recentes do Borussia ambas as equipas marcaram, sendo que em cinco dos últimos seis houve três ou mais golos.



Quanto aos de Berlim, o cenário é bem pior. Para lá de terem 31 pontos, apenas 4 acima da zona de despromoção, os da capital vão em seis jogos sem vencer e oito a sofrer golos. Por outro lado, nos últimos cinco duelos foram a primeira equipa a sofrer em quatro, havendo a particularidade de em seis dos últimos oito ter havido três ou mais golos, com ambas as equipas a marcar.



No que ao confronto direto diz respeito, na primeira volta houve vitória dos de Berlim por 2-0.

CÓD 139 Bor. M'gladbach 1.51 Empate 4.07 FC Union Berlin 5.59