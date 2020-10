Borussia Mönchengladbach-Real Madrid: à procura da primeira vitória

'Renascido' depois da vitória no Superclássico de sábado, o Real Madrid procura esta terça-feira alcançar a sua primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões, num embate do Grupo B no qual terá pela frente os alemães do Borussia Mönchengladbach, uma formação que também entrará em campo com ambição de conquistar os seus primeiros 3 pontos, depois do empate a dois em casa do Inter.



Para o Real Madrid este jogo é, conforme dissemos, a oportunidade para alcançar o primeiro triunfo depois da surpresa da primeira jornada, com a derrota caseira diante do Shakhar Donetsk. Um desaire que surpreendeu e que abalou a equipa de Zidane, mas que curiosamente foi 'esquecido' com a tal vitória no duelo com o Barcelona, por 3-1, num duelo no qual tudo saiu bem aos de Madrid.



Privado de Andreas Poulsen, László Bénes, Denis Zakaria e Valentino Lazaro, já o Borussia Mönchengladbach chega a este jogo numa série de seis jogos consecutivos sem perder, numa sequência na qual conseguiu ser a primeira equipa a marcar em cinco desses duelos. Por outro lado, também em cinco desses seis se registaram golos de ambas as equipas.



Nota para o facto de o Real Madrid ter também várias baixas, como Martin Odegaard, Daniel Carvajal, Álvaro Odriozola, Mariano e Nacho.

CÓD 104 Bor. M'gladbach 3.63 Empate 3.98 Real Madrid 1.9