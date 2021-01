Borussia Monchengladbach-Bayern Munique: com a promessa de golos

Dia de jogo grande na Bundesliga, com o Borussia Monchengladbach a receber a visita do Bayern Munique, num embate da 15.ª jornada que colocará frente a frente o 7.º e o 1.º colocado, respetivamente.



A viver uma fase extremamente positiva, com vinte jogos seguidos sem perder e três vitórias consecutivas, a verdade é que o Bayern Munique tem estado num momento algo estranho, já que em sete dos últimos oito encontros começou a perder. Uma tendência invulgar para os bávaros, que parecem dispostos a dar de 'avanço' para dar mais emoção ao jogo.



Do lado oposto, curiosamente estará uma equipa que habitualmente entra a ganhar (foi assim em quatro dos últimos cinco jogos que disputou), ainda que nessa mão cheia de encontros tenha vencido apenas dois deles.



No que ao confronto direto diz respeito, há um dado que chama desde logo à atenção, que passa pelos golos: nos últimos sete jogos registaram-se pelo menos 3 golos, sendo que em cinco deles ambas as equipas colocaram o seu nome no marcador. Por outro, note-se que nesses sete duelos se viram três vitórias do Borussia e quatro do Bayern, algo que demonstra bastante equilíbrio neste duelo.

CÓD 136 Bor. M'gladbach 4.46 Empate 4.56 Bayern Munique 1.56