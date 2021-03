Bósnia-França: campeões procuram novo triunfo

Encontro do Grupo D da zona europeia de qualificação para o Mundial'2022, com a Bósnia a receber em Sarajevo a visita da França, numa partida que colocará frente a frente duas formações que ainda não perderam nesta caminhada rumo ao Qatar.



A diferença aqui é que os bósnios têm apenas uma partida disputada - igualdade diante da Finlândia -, ao passo que os gauleses já disputaram duas - ganharam ao Cazaquistão e empataram diante da Ucrânia. Por outro lado, a Bósnia jogou também no sábado, mas fê-lo num particular ante a Costa Rica (0-0).



Nesse duelo, os bósnios ampliaram para dez a sequência de jogos seguidos sem ganhar, com um balanço de quatro empates e seis derrotas. Para piorar as contas, a Bósnia terá agora de superar a campeã do Mundo sem Ermedin Demirovic, Josip Corluka e, sobretudo, Edin Visca.



Quanto à França, vem de ganhar ao Cazaquistão e leva já quatro encontros seguidos sem perder - a última derrota foi num particular com a Finlândia, em novembro, por 2-0. No que a jogadores diz respeito, Kylian Mbappé, Raphael Varane, Lucas Hernandez e Benjamin Pavard devem voltar à titularidade, ao passo que Anthony Martial ficará de fora por lesão, tal como N'Golo Kanté.

