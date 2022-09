Bósnia Herzegovina-Montenegro: em busca da liderança isolada do Grupo 3 da Liga B

Bósnia Herzegovina e Montenegro defrontam-se na tarde de sexta-feira, a partir das 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a quinta jornada do Grupo 3 da Liga B da Liga das Nações, num encontro que colocará frente a frente as duas seleções que se encontram nos dois primeiros lugares da tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, a Bósnia Herzegovina posiciona-se na liderança do Grupo 3, com oito pontos, fruto de duas vitórias e dois empates, enquanto que Montenegro se encontra no segundo posto, com sete pontos (mais três do que a Finlândia e quatro do que a Roménia, as duas seleções que se seguem na classificação do grupo), após somar dois triunfos, um empate e uma derrota.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções se encontram atualmente inseridas, de notar que a Bósnia Herzegovina registou três vitórias (Luxemburgo, Roménia e Finlândia) e dois empates (Finlândia e Montenegro), ao passo que Montenegro somou três triunfos (Grécia e Roménia - em dois momentos distintos), um empate (Bósnia Herzegovina) e um desaire (Finlândia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas seleções, uma vez que empataram nos três duelos até ao momento disputados entre si.