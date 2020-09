Bósnia-Polónia: vencer é necessário

Duelo do Grupo 1 da Divisão A da Liga das Nações, com a Bósnia a receber a visita da Polónia, num embate no qual estarão frente a frente o segundo e o quarto colocados, respetivamente.



Vinda de um empate em Itália, a Bósnia entrará em campo neste duelo motivada, ao passo que a Polónia terá em si alguma pressão, já que um eventual desaire deixará a possibilidade de ir à final four algo em risco.



Olhando a estatísticas, de notar que sete dos últimos oito encontros da Bósnia tiveram pelo menos 3 golos, ao passo que nos duelos da Polónia há a registar o facto de terem havido mais do que 5 cartões em cinco dos últimos sete e para o facto de a Polónia ter sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco e ter sofrido sempre nos últimos três duelos.



E por falar em golos, de notar que o único jogo entre estas duas equipas teve quatro golos a registar. Foi em 2010, num empate a dois em dezembro.

CÓD 166 Bósnia Herz. 2.63 Empate 3.09 Polónia 2.61