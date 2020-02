Boston Bruins-Calgary Flames: anfitriões favoritos para este duelo

Boston Bruins e Calgary Flames defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira (00h00), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL).



À entrada para este encontro, os Boston Bruins posicionam-se na liderança da conferência Este com 90 pontos, enquanto que os Calgary Flames encontram-se na 7.ª posição da conferência Oeste com 70 pontos.



Nos últimos cinco jogos realizados, os Boston Bruins registaram quatro triunfos e uma derrota, ao passo que os Calgary Flames somaram três vitórias e duas derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Boston Bruins com quatro triunfos contra um dos Calgary Flames nos últimos cinco duelos realizados.

CÓD 281 Boston Bruins 1.71 Empate 4.33 Calgary Flames 3.71