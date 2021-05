Boston Bruins-New York Rangers: duelo da Divisão Este da NHL

Boston Bruins e New York Rangers defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas da Divisão Este da prova.

À entrada para esta ronda, os Boston Bruins posiciona-se no 3.º lugar, com 69 pontos, fruto de 31 vitórias (sete em Overtime) e 21 derrotas (sete em OT), enquanto que os New York Rangers encontram-se no 5.º posto, com 58 pontos, após somar 26 triunfos (três em OT) e 28 desaires (seis em OT) até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Boston Bruins registaram quatro vitórias (Pittsburgh Penguins, Buffalo Sabres - por duas vezes - e New Jersey Devils) e uma derrota (New Jersey Devils), ao passo que os New York Rangers somaram um triunfo (Buffalo Sabres) e quatro desaires (New York Islanders - por duas vezes - e Washington Capitals - também por duas vezez).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Boston Bruins, formação que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas equipas.