Boston Bruins-TB Lightning: forasteiros chegam melhor

Boston Bruins e Tampa Bay Lightning defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Placement Group, fase que dá apuramento para o play-off da NHL (campeonato norte-americano do hóquei no gelo).

Na primeira jornada, Boston Bruins perderam (1-4) na receção aos Philadelphia Flyers, enquanto que os Tampa Bay Lightning venceram (3-2) na receção aos Washington Capitals.

Nos últimos cinco jogos disputados, os Boston Bruins registaram duas vitórias (Florida Panthers e Philadelphia Flyers) e três derrotas (Florida Panhters, Columbus Blue Jackets e Philadelphia Flyers), enquanto que os Tampa Bay Lightning somou três triunfos (Boston Bruins, Florida Panthers e Washington Capitals).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Tampa Bay Lightning, que venceram quatro dos últimos cinco duelos entre as duas formações.