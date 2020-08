Boston Bruins-TB Lightning: jogo que pode ser decisivo

Quarto jogo da série dos quartos-de-final do playoff da Conferência Este da NHL, com os Boston Bruins a tentarem empatar a eliminatória diante de Tampa Bay Lightning, isto depois de dois desaires seguidos que anularam a vitória da primeira partida.



Vindos das tais duas derrotas seguidas, a mais recente com um estrondoso 7-1, os Bruins tentam dar uma volta ao texto, sabendo desde já que uma derrota neste embate poderá ser o canto do cisne quanto à possibilidade de rumar para a ronda seguinte.



Quanto aos Lightning, estarão naturalmente com o moral em alta, até porque o confronto direto desta temporada é claramente positivo, com seis vitórias e somente duas derrotas.



Por outro lado, de notar que a existência de um bom número de golos é algo regular nestes embates, já que em quatro dos oito jogos desta temporada se registaram mais do que seis golos, sendo que quatro dos últimos cinco houve pelo menos dois tentos logo no primeiro período.