Boston Celtics-Brooklyn Nets: duas equipas moralizadas

Vindos de vitórias moralizadoras no arranque do campeonato, Boston Celtics e Brooklyn Nets encontram-se na noite de Natal no TD Garden, numa partida que colocará frente a frente duas equipas que têm reais expectativas de chegar bem longe esta temporada.



Os Celtics, vindos de uma vitória sobre os Bucks, confiam novamente numa boa partida de Jayson Tatum e Jaylen Brown, isto numa partida onde o principal problema estará em travar as unidades de referência contrárias, especialmente Kyrie Irving e Kevin Durant, dois craque que na partida de abertura se evidenciaram com 26 e 22 pontos, respetivamente.



Note-se que este será o terceiro jogo do ano civil entre estas duas equipas, sendo que há uma semana, na pré-temporada, os Nets deram um corretivo aos Celtics, vencendo por 113-89. Um resultado que, ainda assim, não segue a linha recente, já que nos últimos oito duelos houve quatro vitórias para cada lado.



A fechar, note-se que a média pontual nestes duelos é de 214 pontos, com os Celtics a terem uma média de 110, contra os 104 dos Nets nos últimos dez embates. Como será desta vez?

CÓD 522 Boston Celtics 2.45 Empate 11.36 Brooklyn Nets 1.7