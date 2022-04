Boston Celtics-Brooklyn Nets: equipa da casa na frente

CÓD 391 Boston Celtics 1.67 Empate 14 Brooklyn Nets 2.4

Depois de terem ganho por 1 ponto na madrugada de segunda-feira, numa partida resolvida por um 'buzzer beater' de Jayson Tatum, os Boston Celtics procuram na madrugada de quarta-feira, na segunda partida da série do playoff, ampliar a vantagem e conservar o sempre importante fator casa.Do lado oposto estarão uns Brooklyn Nets que contaram na partida de segunda-feira com o melhor marcador da partida, o 'fresquinho' Kyrie Irving, que chega a esta fase da temporada sem o peso dos jogos, ao contrário dos seus colegas.Em termos estatísticos, os últimos dez jogos de ambas as equipas tiveram 233 pontos de média, sendo que o registo pontual no caso dos Celtics chegou aos 123 e no caso dos Nets aos 118. Ambas as equipas costumam entrar bem nos encontros, com os Celtics com vantagem no final do primeiro quatro em nove dos últimos dez jogos, ao passo que no caso dos Nets esse dado viu-se em seis dos últimos oito encontros.Quanto ao confronto direto, os Celtics levam quatro partidas seguidas a ganhar. Em termos pontuais o registo médio da última dezena de embates é de 229 pontos, com vantagem para os Nets neste particular, com uma média pontual de 116.