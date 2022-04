Boston Celtics-Brooklyn Nets: playoff da NBA em ação

Aí está o playoff da NBA, com uma das eliminatórias de abertura a colocar frente a frente os Boston Celtics e os Brooklyn Nets, duas equipas fecharam a fase regular na 2.ª e 7.ª posição na Conferência Este, respetivamente.



Os Celtics, que terminaram a época com 51 vitórias e 31 derrotas, avançaram diretamente para esta primeira ronda, ao passo que os Nets, por terem sido sétimos - com 44 vitórias e 38 derrotas -, tiveram de disputar um playin, no qual afastaram os Cleveland Cavaliers.



Comandados por Ime Udoka, os de Boston não contarão com Robert Williams III, ao passo que Juwan Morgan e Nik Stauskas estão em dúvida. Do lado oposto, Steve Nash não contará com Ben Simmons e Joe Harris.



Em termos estatísticos, são esperados muitos pontos, já que nos últimos dez jogos dos Celtics viram-se em média 236 pontos e no caso dos Nets 230.



Quanto ao confronto direto, os Celtics levam três vitórias seguidas, sendo o registo pontual das últimas 10 partidas de 228 pontos, curiosamente com vantagem dos Nets, com 116.

