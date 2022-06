Boston Celtics-GS Warriors: terceiro jogo da final da NBA

CÓD 219 Boston Celtics 1.69 Empate 14.5 GS Warriors 2.4

Com tudo empatado, Boston Celtics e Golden State Warriors voltam a encontrar-se na madrugada desta quinta-feira, no terceiro jogo da final da NBA. A atuar em casa, os Celtics procuram voltar ao comando da série, ao passo que os Warriors tentarão uma vitória fora de portas que os coloque em boa posição para voltar aos títulos.Depois de ter ganho por 120-108 no primeiro jogo, em casa, os Celtics foram batidos na madrugada de segunda-feira por 107-88, num duelo no qual o total de pontos foi de apenas 195, bem inferior à média habitual deste 'matchup', que anda nos 209 nas contas dos últimos dez encontros.Quanto a destaques individuais, neste playoff as figuras no lado dos Celtics têm sido Jayson Tatum, com 26,3 pontos e 6,1 assistências e Al Horford, com 9,3 ressaltos. No último jogo, refira-se, Tatum conseguiu 28 pontos, mas ficou-se pelas 3 assistências, ao passo que Horford chegou aos 8 ressaltos.Do lado oposto, Stephen Curry é o inevitável destaque dos Warriors, com uma média de 26,6 pontos. No jogo mais recente chegou aos 29 pontos, conseguindo ainda juntar 6 ressaltos e 4 assistências. Kevon Looney é o melhor ressaltador, com 7,7 de média (fez 7 no jogo 2) e Draymond Green o assistente de serviço, com 6,3 (no jogo 2 fez 7).Nas contas do confronto direto esta época, com quatro jogos a reportar, também há equilíbrio total, com duas vitórias para cada lado. Como irá agora a balança ficar?