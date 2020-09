Boston Celtics-Miami Heat: arranca a final do Este da NBA

Aí está o arranque da primeira final de conferência da temporada na NBA, com os Boston Celtics a defrontarem os Miami Heat, num embate no qual estarão frente a frente duas das equipas que mais entusiasmaram os fãs do basquetebol neste retorno à atividade na 'bolha' da Disney.



Comandados por Erik Spoelstra, os Heat chegaram a esta final após terem deixado pelo caminho os Indiana Pacers (4-0) e os Milwaukee Bucks (4-1), ao passo que os Celtics, orientados por Brad Stevens, afastaram neste playoff Philadelphia 76ers (4-0) e Toronto Raptors (4-3).



Com mais quatro dias de descanso em relação aos seus oponentes, os Heat chegarão a este jogo teoricamente com uma forma física melhor, mas a verdade é que nestas horas de decisões por vezes esses aspetos nem são assim tão importantes. Aliás, como também não foi importante o favoritismo à partida, já que nesta final estarão em confronto os terceiros e os quintos da fase regular.



De notar, por fim, que este será o quarto encontro da época entre Heat e Celtics, havendo por agora vantagem dos de Boston com duas vitórias contra uma dos Heat. Ainda assim, no único jogo na 'bolha', quem levou a melhor foram os de Miami, com triunfo por 112-106.